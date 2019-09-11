Арктический лед в августе стаял на треть больше обычного, сообщили ученые

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Средняя площадь льда в арктическом регионе была в августе на 35% меньше, чем средний показатель для этого месяца, сообщает Европейский сервис мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

"Средняя площадь арктического льда составила в августе 2019 года 4,8 миллиона квадратных километров, что на 2,6 миллиона квадратных километров, или на 35%, ниже среднего показателя для августа по данным 1980-2010 годов. Показатель августа-2019 по объему стаиваиния арктического льда занимает второе место после показателя 2012 года", - говорится в сообщении.