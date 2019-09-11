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РИА Новости

Арктический лед в августе стаял на треть больше обычного, сообщили ученые

14:33 11.09.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Средняя площадь льда в арктическом регионе была в августе на 35% меньше, чем средний показатель для этого месяца, сообщает Европейский сервис мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).
"Средняя площадь арктического льда составила в августе 2019 года 4,8 миллиона квадратных километров, что на 2,6 миллиона квадратных километров, или на 35%, ниже среднего показателя для августа по данным 1980-2010 годов. Показатель августа-2019 по объему стаиваиния арктического льда занимает второе место после показателя 2012 года", - говорится в сообщении.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
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Как уточняют эксперты, меньше всего льда было в море Бофорта, Чукотском море и Восточно-Сибирском морях, но с другой стороны Северного Ледовитого океана аномалии были не так велики, а уровень льда в районе Шпицбергена был даже выше обычного.
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