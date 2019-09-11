В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Фрунзе в Донбассе, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 12.30 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины обстреляли из миномета калибром 82 миллиметра, гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия район населенного пункта Фрунзе", - заявил Осадчий.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации", - заявил Осадчий.