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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе

14:31 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Фрунзе в Донбассе, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 12.30 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины обстреляли из миномета калибром 82 миллиметра, гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия район населенного пункта Фрунзе", - заявил Осадчий.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации", - заявил Осадчий.
Он призвал международные организации оказать давление на Киев "с целью сохранения достигнутого перемирия".
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10:58РИА Новости
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