Лавров назвал Болтона приятным собеседником

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, отправленный в отставку, очень приятный собеседник, однако Москва по большинству вопросов с ним не соглашалась из-за его резкого стиля с опорой на силовые методы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
"Он (Джон Болтон. - ред) очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ним по большинству вопросов не соглашались: у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе военно-силовые методы. Как вы знаете, он продвигал немало такого рода инициатив и в отношении современных кризисных ситуаций, будь то Венесуэла, Иран или где-то еще", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Москве.
14:12Сказано в эфире"Кто не с нами – разбомбить". Американист прокомментировал отставку БолтонаВ МИД прокомментировали отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, отметив, что Россия не ждет изменений в связи с перестановками в администрации. В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин высказал свой взгляд на отставку.