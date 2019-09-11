Лавров назвал Болтона приятным собеседником

"Он (Джон Болтон. - ред) очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать. Что касается его политических взглядов, то мы с ним по большинству вопросов не соглашались: у него стиль резкий, с опорой на силовые методы, в том числе военно-силовые методы. Как вы знаете, он продвигал немало такого рода инициатив и в отношении современных кризисных ситуаций, будь то Венесуэла, Иран или где-то еще", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Москве.