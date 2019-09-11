Россия и Монголия создадут рабочую группу по проекту газопровода в Китай

АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. РФ договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
В среду Новак провел двухстороннюю встречу с министром энергетики Монголии Цэрэнпилийном Давасурэном на полях Всемирного энергетического конгресса в Абу-Даби.
"Мы эту тему затронули в связи с тем, что есть поручение проработать этот вопрос. Договорились в ближайшее время создать рабочую группу", - ответил Новак на вопрос, обсуждал ли он с главой Минэнерго Монголии реализацию проекта газопровода в Китай.
Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.