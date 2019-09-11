Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T14:20Z
https://ria.ru/20190911/1558569684.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152880/63/1528806399_0:994:4019:3255_1036x0_80_0_0_e36cdd8b4d90ebdfd595fe3a84b2b896.jpg
РИА Новости

Россия и Монголия создадут рабочую группу по проекту газопровода в Китай

14:20 11.09.2019
555
© Фото : ПАО "Газпром"Строительство газопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Строительство газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. РФ договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
В среду Новак провел двухстороннюю встречу с министром энергетики Монголии Цэрэнпилийном Давасурэном на полях Всемирного энергетического конгресса в Абу-Даби.
"Мы эту тему затронули в связи с тем, что есть поручение проработать этот вопрос. Договорились в ближайшее время создать рабочую группу", - ответил Новак на вопрос, обсуждал ли он с главой Минэнерго Монголии реализацию проекта газопровода в Китай.
Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.
Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении
Вчера, 14:27РИА Новости
Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай
1311001
Обсудить 0
ГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакКитайРоссияМонголияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
РИА
Новости
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Лента
новостей
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый рентгеновский источник
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния