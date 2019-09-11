Россия и Монголия создадут рабочую группу по проекту газопровода в Китай

АБУ-ДАБИ, 11 сен - РИА Новости. РФ договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы эту тему затронули в связи с тем, что есть поручение проработать этот вопрос. Договорились в ближайшее время создать рабочую группу", - ответил Новак на вопрос, обсуждал ли он с главой Минэнерго Монголии реализацию проекта газопровода в Китай.