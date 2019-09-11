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РИА Новости

Юрист оценил предложение о наказании за нарушения ПДД водителей с детьми

14:20 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более строгое наказание для водителей за нарушение ПДД, когда в машине находятся дети, обезопасит их, но данную меру надо применять не ко всем нарушениям, считает партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Максим Акимов предложил считать наличие детей в автомобиле во время нарушения ПДД отягчающим обстоятельством.
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"На уровне общего рассуждения это неплохо, но на уровне фактической реализации зачастую может быть несправедливо. Некоторые правонарушения не имеют повышенной опасности для детей, например, неправильная парковка. Надо подходить дифференцированно", - сказал Ермоленко РИА Новости.
Он отметил, что, скорее всего, авторы инициативы рассуждали в том ключе, что когда в салоне ребенок, водитель должен ехать осторожнее.
"С бытовой логики это кажется однозначно верным, но обратное рассуждение, если в салоне нет ребенка, можно ехать менее аккуратно, при этом кажется абсурдным. Водитель должен просто соблюдать правила", - считает юрист.
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Эксперт оценил идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто
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