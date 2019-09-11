Юрист оценил предложение о наказании за нарушения ПДД водителей с детьми

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более строгое наказание для водителей за нарушение ПДД, когда в машине находятся дети, обезопасит их, но данную меру надо применять не ко всем нарушениям, считает партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Максим Акимов предложил считать наличие детей в автомобиле во время нарушения ПДД отягчающим обстоятельством.

"На уровне общего рассуждения это неплохо, но на уровне фактической реализации зачастую может быть несправедливо. Некоторые правонарушения не имеют повышенной опасности для детей, например, неправильная парковка. Надо подходить дифференцированно", - сказал Ермоленко РИА Новости.

Он отметил, что, скорее всего, авторы инициативы рассуждали в том ключе, что когда в салоне ребенок, водитель должен ехать осторожнее.