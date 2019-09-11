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РИА Новости

Медведев предложил расширить действие родового сертификата

14:16 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить действие родового сертификата, чтобы он учитывал оказание психологической помощи беременным женщинам, чтобы таким образом способствовать снижению абортов.
"Есть ряд инструментов, которые уже работают, тот же родовой сертификат. Когда-то мы его внедряли, когда проводили работу по первому нацпроекту, тогда он помог нам ... Его можно было бы использовать и в этом назначении (в рамках решения проблемы абортов), например, на оказании психологической поддержки, на консультации, немножко увеличив его стоимость", - предложил Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что "сейчас регистрируется 576 тысяч абортов, из них только 290 тысяч по желанию женщины".
"Только за четыре года последних на 30% снизилось число абортов... Это удалось сделать благодаря тому, что за последние годы выстроили целую систему 1,5 тысячи консультаций доабортных с помощью социальной, психологической женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию", - рассказала она.
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По ее словам, в прошлом году из 270 тысяч женщин, которые пришли на это консультирование, более 40 тысяч отказались от аборта и родили ребенка. "Это 15%, но это 40 тысяч детей", - подчеркнула Скворцова.
Она предложила установить стимулирующие формы доплаты психологам, которые работают в женских консультациях, в родильных домах, чтобы оказывать такую помощь беременным женщинам.
"Если действительно за счет этой меры можно спасти столько рождений, то есть прибавка очень серьезная для нашей страны, то на это нельзя жалеть деньги. Подготовьте тогда предложение", - сказал Медведев после предложения Скворцовой.
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"Диалог" с Дмитрием Медведевым"Россия 24"Дмитрий МедведевВероника СкворцоваРоссияОбщество
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