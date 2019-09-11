Лавров поприветствовал возобновление встреч "5+2" по Приднестровью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва приветствует возобновление встреч по Приднестровью в формате "5+2" и подтвердила готовность и далее быть посредником в урегулировании, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы подтвердили готовность Российской Федерации продолжать выполнять функции посредника на переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и в рамках продвижения к всеобъемлющему и жизнеспособному урегулированию на Днестре", - заявил министр на пресс-конференции по итогам встречи с молдавским коллегой Николаем Попеску.

"Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в переговорном формате "5+2". Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, более регулярными, как об этом и договаривались, когда такой формат учреждался", - добавил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.