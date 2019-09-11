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РИА Новости

Лавров подтвердил, что в ближайшее время посетит Ирак

14:20 11.09.2019 (обновлено: 14:37 11.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время посетит Ирак, включая Курдистан, точная дата визита согласовывается.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Лавров в начале октября посетит Багдад и Иракский Курдистан, Эрбиль. Замглавы иракского МИД Муайед Салех заявил РИА Новости, что визит намечен на 7 октября.
"У меня есть приглашение от моего коллеги, министра иностранных дел Ирака. Мы договорились, что такой визит состоится до конца этого года, сейчас окончательно утрясаем конкретные даты. И да, в рамках этого визита планируется посещение Эрбиля, Иракского Курдистана", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.
По словам министра, посещение региона является частью общей работы в поддержку усилий руководства Ирака по консолидации общества и обеспечению этноконфессионального согласия в стране.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 13:02РИА Новости
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Глава МИД РФ заявил, что на переговорах в Ираке будут затрагивать международные и региональные вопросы, а также ряд тем двусторонних отношений.
"У нас достаточно большая международная повестка дня, региональная повестка дня. Ирак имеет существенное влияние на целый ряд процессов в других странах региона. Но и двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное: экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная - все это будет важно обсудить в ходе наших переговоров", - отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Ирак является важным партнером России и одним из ключевых игроков региона, ему отводится важная роль в усилиях для запуска серьезного всеобъемлющего разговора об обеспечении безопасности на Ближнем Востоке и Севере Африки. Кроме того, Ирак недавно стал одним из наблюдателей в астанинском процессе переговоров по Сирии.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
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