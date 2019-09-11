Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время посетит Ирак, включая Курдистан, точная дата визита согласовывается.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Лавров в начале октября посетит Багдад и Иракский Курдистан, Эрбиль. Замглавы иракского МИД Муайед Салех заявил РИА Новости, что визит намечен на 7 октября.

"У меня есть приглашение от моего коллеги, министра иностранных дел Ирака. Мы договорились, что такой визит состоится до конца этого года, сейчас окончательно утрясаем конкретные даты. И да, в рамках этого визита планируется посещение Эрбиля, Иракского Курдистана", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

По словам министра, посещение региона является частью общей работы в поддержку усилий руководства Ирака по консолидации общества и обеспечению этноконфессионального согласия в стране.

Глава МИД РФ заявил, что на переговорах в Ираке будут затрагивать международные и региональные вопросы, а также ряд тем двусторонних отношений.

"У нас достаточно большая международная повестка дня, региональная повестка дня. Ирак имеет существенное влияние на целый ряд процессов в других странах региона. Но и двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное: экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная - все это будет важно обсудить в ходе наших переговоров", - отметил Лавров.