Медведев поручил создать условия по вовлечению старшего поколения в работу

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду разработать предложения по активному вовлечению старшего поколения в трудовую деятельность.
"Для того чтобы усилить это направление, его необходимо просто предусмотреть. Государство ведь как устроено? То, что предусмотрено, то развивается, то финансируется. Все остальное делается на базе общественных структур. Мы в это стараемся не вмешиваться, это общественные инициативы", - ответил Медведев на вопрос одного из участников программы "Диалог" на телеканале "Россия 24", что можно сделать для успешного развития активного долголетия в России.
При этом премьер-министр добавил, что необходимо просчитать, какие ресурсы потребуются для использования цифровых технологий и активного вовлечения людей старшего поколения в трудовую деятельность.
"Я, надеюсь, что коллеги, здесь присутствующие, все это сделают. Мы с вами проводили совещания, и даже два раза на эту тему. Просто продолжим общение на эту тему и подготовим предложения. Максим Анатольевич (Топилин, глава Минтруда - ред.), я попрошу вас тоже этим заняться", - добавил премьер-министр.