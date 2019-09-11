Медведев поручил создать условия по вовлечению старшего поколения в работу

"Я, надеюсь, что коллеги, здесь присутствующие, все это сделают. Мы с вами проводили совещания, и даже два раза на эту тему. Просто продолжим общение на эту тему и подготовим предложения. Максим Анатольевич (Топилин, глава Минтруда - ред.), я попрошу вас тоже этим заняться", - добавил премьер-министр.