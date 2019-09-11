Эксперт объяснила визит Нетаньяху в Россию перед выборами в Израиле

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию призван поднять его рейтинг перед парламентскими выборами в стране, однако, рассчитывать, что переговоры в Сочи смогут кардинально изменить настроения русскоязычных избирателей в еврейском государстве не приходится, сказала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

В Кремле сообщили, что Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит израильского премьера в Россию пройдет накануне парламентских выборов в Израиле 17 сентября. Предстоящие выборы, уже вторые за год, были назначены после того, как Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался. Перед предыдущими парламентскими выборами Нетаньяху также приезжал с визитом в Россию.

"Для Нетаньяху уже стало традицией совершать зарубежные визиты накануне выборов, так он поступил и весной. Сейчас Россия не единственная страна, которую он посещает с целью поднятия собственного рейтинга внутри Израиля", - сказала она.

Супонина напомнила, что ранее в сентябре Нетаньяху нанес визит в Лондон, где провел встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном и находившимся там главой Пентагона Марком Эспером.

"Связи с Америкой и Британией для Нетаньяху не менее важны, чем с Россией. Однако, визит в Лондон, судя по опросам общественного мнения, не сильно помог израильскому премьеру, вряд ли существенную роль сыграет его приезд в Сочи. Тем не менее, это станет очередной демонстрацией развития российско-израильских отношений, у Нетаньяху есть конкретные предложения, например, по продолжению сотрудничества в области безопасности. Кроме того, он видит возможным и продолжение тройственного взаимодействия между РФ, Израилем и США по Сирии", - отметила Супонина.

По словам востоковеда, Нетаньяху "действует исходя из своего понимания внутриполитической картины Израиля, и ему кажется, что с помощью визита в Россию можно повлиять на настроения русскоязычных избирателей, но по опыту весны этого года и по опросам общественного мнения, на мой взгляд, большой роли такие визиты не играют".