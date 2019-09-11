Глава Минкавказа: многие регионы интересуются введением курортного сбора

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ряд регионов, включая Кемеровскую, Новосибирскую области, Приморский край, Карачаево-Черкесию, хотят ввести на своей территории курортный сбор, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, с вопросом по этому поводу к нему одним из последних обращался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, а ранее - представители Кемеровской, Новосибирской областей, Приморского края и ряда других субъектов. Однако, по информации чиновника, это невозможно до завершения эксперимента в 2022 году.

По данным Чеботарева, общая собранная в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье сумма курортного сбора в 2018 году составила 313 миллионов рублей.

"Кроме того, по предварительным данным, на 10 сентября собрано порядка 361 миллиона рублей. Из них Ставрополье – 180 миллионов рублей, Краснодарский край – 152 миллиона рублей, Алтайский край – 29 миллионов рублей", - сказал Чеботарев.

Он добавил, что только в Ставропольском крае планируется собрать порядка 250 миллионов рублей за весь год, что примерно на 35% больше, чем годом ранее. Министр отметил, что на собранные в рамках эксперимента денежные средства в Ставропольском и Алтайском краях работы по восстановлению и развитию курортов начаты еще в 2018 году, в Краснодарском крае – в 2019 году.

"Отдельно отмечу, что перечень проводимых на средства курортного сбора работ составлен на основании опроса жителей и гостей соответствующих курортов", - уточнил Чеботарев.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория и размер сбора, порядок и сроки его исчисления.