Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T15:54Z
https://ria.ru/20190911/1558569070.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152977/99/1529779995_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_7aeaeb3235d8e1a30383e0a44f9669bb.jpg
РИА Новости
Туризм

Глава Минкавказа: многие регионы интересуются введением курортного сбора

15:54 11.09.2019
100
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ряд регионов, включая Кемеровскую, Новосибирскую области, Приморский край, Карачаево-Черкесию, хотят ввести на своей территории курортный сбор, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.
По его словам, с вопросом по этому поводу к нему одним из последних обращался глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, а ранее - представители Кемеровской, Новосибирской областей, Приморского края и ряда других субъектов. Однако, по информации чиновника, это невозможно до завершения эксперимента в 2022 году.
По данным Чеботарева, общая собранная в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье сумма курортного сбора в 2018 году составила 313 миллионов рублей.
"Кроме того, по предварительным данным, на 10 сентября собрано порядка 361 миллиона рублей. Из них Ставрополье – 180 миллионов рублей, Краснодарский край – 152 миллиона рублей, Алтайский край – 29 миллионов рублей", - сказал Чеботарев.
Он добавил, что только в Ставропольском крае планируется собрать порядка 250 миллионов рублей за весь год, что примерно на 35% больше, чем годом ранее. Министр отметил, что на собранные в рамках эксперимента денежные средства в Ставропольском и Алтайском краях работы по восстановлению и развитию курортов начаты еще в 2018 году, в Краснодарском крае – в 2019 году.
"Отдельно отмечу, что перечень проводимых на средства курортного сбора работ составлен на основании опроса жителей и гостей соответствующих курортов", - уточнил Чеботарев.
Набережная курорта Сочи
22 июля, 12:24Туризм
В России в 2019 году собрали 250 миллионов рублей курортного сбора
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория и размер сбора, порядок и сроки его исчисления.
Максимальный размер платежа – 100 рублей в сутки, в 2018 году он был ограничен 50 рублями. При этом величина сбора может дифференцироваться в зависимости от сезона – вплоть до снижения до нуля рублей, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Ряд граждан - льготники - освобождены от его уплаты.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
12:41Туризм
В Минкавказе назвали число неплательщиков курортного сбора
000010
ТуризмСергей ЧеботаревТуризмМинкавказтуристыНовости - ТуризмКраснодарский крайАлтайский крайСтавропольский край
Рекомендуем
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
РИА
Новости
Парк Зарядье
В "Зарядье" пройдет фестиваль Русского географического общества
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В Госдуме отметили роль солидарности журналистов в освобождении Вышинского
В России впервые проходит Генассамблея Всемирной туристской организации
Лента
новостей
Сотрудник обслуживает посетителей в Центре государственных и муниципальных услуг
Более 45 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через центры занятости
Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Ростуризм: Россия может стать самой либеральной визовой страной
Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
Ростуризм: Россия намерена присоединится к сети академий UNWTO
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
В Минкавказе назвали число неплательщиков курортного сбора
Ришар Ферран
Спикер Нацсобрания Франции дал показания следователям, сообщили СМИ
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
АТОР: отели Кубы снижают цены на зимний сезон
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов
Отделение ПриватБанка
В Днепре прошли обыски в Приватбанке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния