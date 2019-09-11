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РИА Новости

Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины

14:08 11.09.2019 (обновлено: 14:09 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы. Архивное фото
ТАЛЛИН, 11 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. "Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - сказал в среду Хельме.
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Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины "отбирают работу" у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
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Март ХельмеЕвросоюзЭстонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Взвыли от наплыва хлопцев ? И это только начало )))
11 сентября, 14:12
БАБорис Андреев
820000
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