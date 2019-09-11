Медведев: врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты

Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо создать правовые условия для российских врачей, чтобы они могли без страха выписывать обезболивающие препараты по показаниям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - сказал Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24"

По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.