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РИА Новости

Медведев: врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты

14:07 11.09.2019 (обновлено: 14:09 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо создать правовые условия для российских врачей, чтобы они могли без страха выписывать обезболивающие препараты по показаниям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - сказал Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".
По его словам, такая правовая рамка в настоящий момент создается.
"Это касается всей паллиативной помощи, обезболивания в целом, потому что здесь все-таки впереди должны быть гуманитарные вопросы, а не контрольные вопросы", - добавил глава правительства.
Акушер-гинеколог Олег Баскаков
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