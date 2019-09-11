Медведев призвал привести в порядок поликлиники и больницы в селах

"Вот на это сейчас нужно сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение", - отметил он.

"То, что раньше было экзотикой, 15 лет назад - МРТ и КТ - сейчас это повседневность. Но это нужно давать так, чтобы люди не думали: да это мне сказали приезжать через месяц куда-то там. Это должно происходить быстро и давать быстрый ответ. И, конечно, именно на это нам нужно направить наши усилия, подумать, каким образом это стимулировать", - заявил глава российского кабмина.