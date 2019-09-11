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РИА Новости

Медведев призвал привести в порядок поликлиники и больницы в селах

14:05 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Поликлиники и больницы в сельской местности, находящиеся в жутком состоянии, нужно привести в порядок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Нам просто нужно привести в порядок поликлиники и больницы, особенно в сельской местности, где это иногда это просто жуткое совершенно зрелище", - сказал Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Глава правительства, который ранее посетил ряд учреждений здравоохранения в регионах, назвал "грустным зрелищем" центральные районные больницы.
"Вот на это сейчас нужно сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение", - отметил он.
При этом Медведев обратил внимание и на ряд позитивных моментов, связанных с доступностью высокотехнологической помощи.
"То, что раньше было экзотикой, 15 лет назад - МРТ и КТ - сейчас это повседневность. Но это нужно давать так, чтобы люди не думали: да это мне сказали приезжать через месяц куда-то там. Это должно происходить быстро и давать быстрый ответ. И, конечно, именно на это нам нужно направить наши усилия, подумать, каким образом это стимулировать", - заявил глава российского кабмина.
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