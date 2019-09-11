В Минздраве заявили о снижении числа людей с диагнозом "алкоголизм"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Количество людей с диагнозом "алкоголизм" снизилось с 2 миллионов 80 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч за последние 10 лет реализации антиалкогольной стратегии, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

"За 10 лет у нас однозначные есть свидетельства того, что государственная политика в этой области (антиалкогольной стратегии - ред.) эффективна. У нас за это время снизилось общее количество больных с диагнозом "алкоголизм" с 2 080 000 до 1 300 000. Смертность от отравления алкоголем снизилась с 16,9 до 7,5 человек на 100 тысяч населения, заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 80,35 до 32 случаев на 100 населения. Цифры однозначно говорят об успешности", - сказал Киселев-Романов на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.