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РИА Новости

Экологи составили рейтинг загрязняющих атмосферу автопроизводителей

14:02 11.09.2019 (обновлено: 14:03 11.09.2019)
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© www.tsunamigreen.comАвтомобиль
Автомобиль
© www.tsunamigreen.com
Автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Volkswagen, Renault и Nissan возглавили список автопроизводителей по объемам выбросов СО2 в атмосферу, приведенный в докладе Greenpeace.
"Топ-5 загрязнителей атмосферы - VW (ежегодные выбросы в СО2 эквиваленте - 582 мегатонны), Renault Nissan (577 мегатонн), Toyota (562 мегатонны), General Motors (530 мегатонн), Hyundai-Kia (401 мегатонна) - отвечают за 55% выбросов всей автомобильной индустрии", - говорится в докладе.
Как уточняют авторы доклада, выбросы VW в год больше, чем выбросы Австралии за аналогичный период. Совокупный выброс автомобильных концернов VW, Daimler и BMW превышает выбросы Германии. Американские производители автомобилей - Ford, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles - лидируют по удельным показателям выброса на один автомобиль в связи с тем, что подобные мощные машины популярны на рынке США. Совокупный вклад автопрома в эмиссию парниковых газов от человечества составляет 9%.
По мнению "зеленых", выпуск гибридных автомобилей только маскирует проблему, потому что основным остается бензиновый или дизельный двигатель.
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Исследователи также отмечают, что производители автомобилей должны сделать информацию о выбросах СО2 открытой, потому что сейчас ее поиск сильно затруднен. Кроме того, автомобильные концерны должны отказаться от производства машин на ископаемом топливе в ближайшее время.
Согласно консенсусу, достигнутому между учеными стран мира, сжигание ископаемого топлива человечеством "разгоняет" глобальное потепление. Человечество на уровне правительств пытается сократить выбросы СО2 и других парниковых газов, чтобы снизить темпы потепления и удержать температуру в пределах 1,5 градусов. Однако крупные промышленные гиганты, по мнению экологов, продолжают негативно влиять на климат, производя "грязные" автомобили на ископаемом топливе.
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RenaultАвтоVolkswagen GroupNissan MotorРоссия
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