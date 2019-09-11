Экологи составили рейтинг загрязняющих атмосферу автопроизводителей

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Volkswagen, Renault и Nissan возглавили список автопроизводителей по объемам выбросов СО2 в атмосферу, приведенный в докладе Greenpeace.

"Топ-5 загрязнителей атмосферы - VW (ежегодные выбросы в СО2 эквиваленте - 582 мегатонны), Renault Nissan (577 мегатонн), Toyota (562 мегатонны), General Motors (530 мегатонн), Hyundai-Kia (401 мегатонна) - отвечают за 55% выбросов всей автомобильной индустрии", - говорится в докладе.

Как уточняют авторы доклада, выбросы VW в год больше, чем выбросы Австралии за аналогичный период. Совокупный выброс автомобильных концернов VW, Daimler и BMW превышает выбросы Германии. Американские производители автомобилей - Ford, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles - лидируют по удельным показателям выброса на один автомобиль в связи с тем, что подобные мощные машины популярны на рынке США. Совокупный вклад автопрома в эмиссию парниковых газов от человечества составляет 9%.

По мнению "зеленых", выпуск гибридных автомобилей только маскирует проблему, потому что основным остается бензиновый или дизельный двигатель.

Исследователи также отмечают, что производители автомобилей должны сделать информацию о выбросах СО2 открытой, потому что сейчас ее поиск сильно затруднен. Кроме того, автомобильные концерны должны отказаться от производства машин на ископаемом топливе в ближайшее время.