В России 6 августа открыли офис венесуэльской компании PDVSA

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский офис венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA открыт в Москве и уже функционирует, сообщил РИА Новости глава представительства в РФ Андрей Гришаев.
"Дата открытия офиса - это дата регистрации. Можно принять как дату регистрации компании в ЕГРЮЛ. Компания функционирует. Оно (представительство - ред.) зарегистрировано и, собственно, пока в стадии начала работ", - сказал Гришаев.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "ПДВСА Русиа" было зарегистрировано 6 августа.
США в январе объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
В связи с этими событиями Венесуэла решила перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву, так как Европа, по словам представителей Каракаса, не дает необходимых гарантий по защите активов.