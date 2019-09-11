В России 6 августа открыли офис венесуэльской компании PDVSA

"Дата открытия офиса - это дата регистрации. Можно принять как дату регистрации компании в ЕГРЮЛ. Компания функционирует. Оно (представительство - ред.) зарегистрировано и, собственно, пока в стадии начала работ", - сказал Гришаев.

США в январе объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.