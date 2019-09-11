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РИА Новости

В России 6 августа открыли офис венесуэльской компании PDVSA

14:02 11.09.2019 (обновлено: 14:17 11.09.2019)
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский офис венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA открыт в Москве и уже функционирует, сообщил РИА Новости глава представительства в РФ Андрей Гришаев.
"Дата открытия офиса - это дата регистрации. Можно принять как дату регистрации компании в ЕГРЮЛ. Компания функционирует. Оно (представительство - ред.) зарегистрировано и, собственно, пока в стадии начала работ", - сказал Гришаев.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО "ПДВСА Русиа" было зарегистрировано 6 августа.
США в январе объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
В связи с этими событиями Венесуэла решила перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву, так как Европа, по словам представителей Каракаса, не дает необходимых гарантий по защите активов.
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