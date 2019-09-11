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РИА Новости

Проблему абортов нельзя решить нормативным путем, заявил Медведев

14:02 11.09.2019
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© РИА НовостиПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы "Диалог" на канале "Россия 24"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государство не может решать проблему абортов каким-то нормативным путем, введением запретов, это не работает, необходимо стимулировать женщин и семьи отказываться от этой процедуры, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Эта проблема (абортов) настолько тонкая, что она не может решаться каким-то таким нормативным путем, когда-то наше государство пыталось ее решить таким путем, как и ряд других, но ни к чему хорошему это не приводило. Естественно, и запрет абортов не работает, и какая-то такая банальная тупая пропаганда тоже не работает. Действовать нужно именно таким образом, чтобы стимулировать мам и, в конечном счете, семьи отказываться от этой процедуры, и просто рожать детей", - сказал Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, какие меры правительство видит по решению проблемы абортов.
По его словам, если смотреть на статистику, то чаще всего прерывание беременности идет не по медицинским показаниям, а по социальным причинам. "Нет денег, не хочу детей, хочу заниматься карьерой и так далее. Сейчас эта проблема многомерна, это не только нехватка финансов, это целый ряд других причин", - отметил он.
Премьер добавил, что сейчас первые роды сместились, женщины рожают позже, а появление второго ребенка в семье может быть связано уже с биологическими проблемами.
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