Проблему абортов нельзя решить нормативным путем, заявил Медведев

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государство не может решать проблему абортов каким-то нормативным путем, введением запретов, это не работает, необходимо стимулировать женщин и семьи отказываться от этой процедуры, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, если смотреть на статистику, то чаще всего прерывание беременности идет не по медицинским показаниям, а по социальным причинам. "Нет денег, не хочу детей, хочу заниматься карьерой и так далее. Сейчас эта проблема многомерна, это не только нехватка финансов, это целый ряд других причин", - отметил он.