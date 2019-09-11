Силовики оборудуют позиции около жилых домов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции во дворах жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Пользуясь условиями перемирия, боевики 72 бригады ВСУ продолжают оборудование новых позиций в районе населенного пункта Золотое-4 в непосредственной близости от жилых домов", - сообщил Филипоненко
По данным Народной милиции ЛНР, траншеи боевиков ВС Украины проходят через огороды и сельскохозяйственные угодья дворов жилых домов.
"Подобные действия оккупантов вызывают недовольство гражданского населения Золотого-4. Возмущённые местные жители подали коллективную жалобу на оккупантов в адрес администрации Попаснянского района", - уточнил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru