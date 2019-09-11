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РИА Новости

Силовики оборудуют позиции около жилых домов, заявили в ЛНР

13:56 11.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции во дворах жилых домов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Пользуясь условиями перемирия, боевики 72 бригады ВСУ продолжают оборудование новых позиций в районе населенного пункта Золотое-4 в непосредственной близости от жилых домов", - сообщил Филипоненко
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По данным Народной милиции ЛНР, траншеи боевиков ВС Украины проходят через огороды и сельскохозяйственные угодья дворов жилых домов.
"Подобные действия оккупантов вызывают недовольство гражданского населения Золотого-4. Возмущённые местные жители подали коллективную жалобу на оккупантов в адрес администрации Попаснянского района", - уточнил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Золотое — город в Луганской области, по которому проходит линия соприкосновения. Часть районов, в том числе Золотое — 3 и Золотое — 4, контролируется украинскими силовиками, район Золотое-5 находится под контролем ЛНР.
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