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РИА Новости

Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

13:51 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Сейчас готовим законопроект, который направлен на то, чтобы иностранные выпускники российских вузов максимально быстро проходили этот путь (получение гражданства). Я думаю, что это в государственных интересах", - сказал Медведев.
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По его словам, что касается других форм поддержки данных процессов, то здесь много чего еще нужно делать. "Здесь много бюрократизма в рамках той же самой регуляторной, вот этой старой гильотины, и некоторых других процессов. От вот этих бюрократических наслоений тоже будем избавляться", - добавил премьер.
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
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