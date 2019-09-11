Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Сейчас готовим законопроект, который направлен на то, чтобы иностранные выпускники российских вузов максимально быстро проходили этот путь (получение гражданства). Я думаю, что это в государственных интересах", - сказал Медведев.
По его словам, что касается других форм поддержки данных процессов, то здесь много чего еще нужно делать. "Здесь много бюрократизма в рамках той же самой регуляторной, вот этой старой гильотины, и некоторых других процессов. От вот этих бюрократических наслоений тоже будем избавляться", - добавил премьер.