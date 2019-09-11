Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T14:43Z
https://ria.ru/20190911/1558568046.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155856/60/1558566028_0:92:2851:1697_1036x0_80_0_0_60e4b329d1baccbcbd6c06400503ce7e.jpg
РИА Новости

Рост экономики, санкции, инвестиции: "Диалог" с Дмитрием Медведевым

13:55 11.09.2019 (обновлено: 14:43 11.09.2019)
4853
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с чиновниками, предпринимателями, общественными деятелями и экспертами в рамках проекта "Диалог".
Это совместная инициатива пресс-службы правительства и телеканала "Россия 24". Участники программы затронули темы экономического роста, санкций, борьбы с бедностью и многие другие. О важнейших пунктах беседы — в материале РИА Новости.

О росте экономики

В начале разговора премьер-министр указал на то, что темпы роста российской экономики не соответствуют прогнозам и поставленным задачам. По словам Медведева, это не означает, что "ничего нельзя сделать", для этого разработаны национальные проекты.
Здание Банка России в Москве
08:00РИА Новости
ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
"В настоящее время коллеги готовят прогноз, причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария — один оптимальный, а второй более сложный. Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет именно о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы", — сообщил премьер.
Глава правительства подчеркнул, что у России есть ресурсы для достижения обозначенных темпов экономического роста, но не все зависит только от действий кабмина.
"Это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы, собственно, и должны добиться вот этих вот целей", — сказал Медведев.
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
09:16РИА Новости
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"

О санкциях

Говоря об экономических санкциях, Медведев подчеркнул, что Россия не будет просить Запад снять ограничения.
При этом он подчеркнул, что от представителей отдельных стран слышны разговоры о возможной отмене.
"Если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", — добавил он.
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи. 26 августа 2019
26 августа, 14:58РИА Новости
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

О контрсанкциях

Премьер затронул и тему контрсанкций — продовольственного эмбарго в отношении западных стран. Он отметил, что отмена этих ограничений — тонкий вопрос, который требует думать не только о восстановлении отношений с ЕС.

"А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз, когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать", — сказал Медведев.

Он напомнил, что ограничения вводила не Россия и обещать отменить ограничительные меры, если страны, которые ввели в ее отношении санкции, "пойдут навстречу", неправильно: "И с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат".
"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", — пообещал Медведев.
Джастас Уолкер
7 августа, 03:51РИА Новости
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго

Об иностранных инвестициях

Говоря об иностранных инвестициях, Медведев отметил, что их притоку препятствуют санкции, а также внутренние проблемы: барьеры и избыточное регулирование.
Как сообщил премьер, обсуждения этих проблем проходят, в частности, в рамках комитета по иностранным инвестициям, куда входят представители около 30 крупнейших мировых компаний.
"Аккуратненько они сетуют, что атмосфера не очень хорошая. Но они, в основном в кулуарах, жалуются на то, что в ряде случаев их правительства дают сигналы, что в Россию инвестировать не надо, поскольку есть вот эти самые пресловутые санкции. Это отражается, естественно, на банковском исполнении тех или иных сделок, допустим, возникают преграды движению капитала, финансовому потоку. Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы, значит, барьеры, избыточное регулирование — это тоже всегда в повестке дня", — заявил глава правительства.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
13:33РИА Новости
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

О борьбе с бедностью

Участники программы затронули тему борьбы с бедностью. Медведев подчеркнул, что снижение этого показателя в России до 6,6% — непростая задача, а поддержка должна быть адресной.
"Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. <…> Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного", — пояснил глава правительства.
Он отметил, что невысокие доходы в России получают пенсионеры, большие семьи, люди с проблемами со здоровьем.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
5 сентября, 13:48РИА Новости
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

О социальном контракте

В рамках снижения количества малоимущих в России появился новый механизм — социальный контракт, отметил премьер.
Медведев сообщил, что социальный контракт, по сути, представляет собой договоренность между государством и малоимущим человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а значит, и социальные проблемы.

"Это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги. Они, наверное, не бывают фантастическими, но тем не менее это деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. Это, с другой стороны, могут быть предоставленные человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности начать свое дело и трудоустроиться", — пояснил он.

Глава правительства добавил, что с помощью такого механизма государство пытается помочь конкретному человеку и его семье.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
5 сентября, 13:55РИА Новости
Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

Об обезболивающих препаратах

Говоря о проблеме доступа к иностранным обезболивающим психотропным препаратам, которая недавно оказалась в центре общественного обсуждения, Медведев отметил, что российские компании способны обеспечить ими всех нуждающихся.
"Они готовы. Только им нужно немножко развязать руки, разрешить этим заниматься", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что и врачи не должны бояться выписывать обезболивающие.
"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут — будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", — сказал премьер, подчеркнув, что сейчас идет соответствующая правовая работа.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
5 сентября, 08:25Восточный экономический форум
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
По окончании программы "Диалог" Медведев сообщил участникам, что даст ряд поручений в рамках исполнения поставленных задач.
"Надеюсь, что по результатам нашего разговора будут решения, в том числе в виде нормативных документов", — сказал Медведев.
Он добавил, что будет контролировать их выполнение через аппарат правительства.
2417228119
Обсудить 29
Санкции"Россия 24"Ответные меры России на санкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Одни слова. С 2008 года одни слова. А реальных дел направленных на рост благосостояния простого человека нет. Дмитрий Анатольевич! Вы уже на посту премьер-министра и Президента с 2008 года!!! Косыгин столько не руководил экономикой. Но, что оставил он и Вы??? После Вас как Мамай прошел. Уйдете в отставку.
11 сентября, 14:09
ЮКЮрий Князев
4420205
На выход. Вместе с покровителем.
11 сентября, 14:17
PPriborSerebro
3220105
Рекомендуем
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
РИА
Новости
Здание Банка России в Москве
ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
С Серебренникова сняли подписку о невыезде
Лента
новостей
Молоток судьи
Мигрантам дали до 14 лет колонии по делу об изнасиловании женщины в Якутске
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская
Поклонская планирует стать YouTube-блогером
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Автомобиль Rolls-Royce Phantom
Челябинец, разбивший машину миллиардера, попросил признать его банкротом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния