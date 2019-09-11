Рост экономики, санкции, инвестиции: "Диалог" с Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с чиновниками, предпринимателями, общественными деятелями и экспертами в рамках проекта "Диалог".

Это совместная инициатива пресс-службы правительства и телеканала "Россия 24" . Участники программы затронули темы экономического роста, санкций, борьбы с бедностью и многие другие. О важнейших пунктах беседы — в материале РИА Новости.

О росте экономики

В начале разговора премьер-министр указал на то, что темпы роста российской экономики не соответствуют прогнозам и поставленным задачам. По словам Медведева, это не означает, что "ничего нельзя сделать", для этого разработаны национальные проекты.

"В настоящее время коллеги готовят прогноз, причем прогноз этот будет, как я понимаю, включать в себя два сценария — один оптимальный, а второй более сложный. Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет именно о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы", — сообщил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что у России есть ресурсы для достижения обозначенных темпов экономического роста, но не все зависит только от действий кабмина.

"Это и общее замедление темпов роста мировой экономики, это и большое количество различных проблем, включая торговые войны, а применительно к нашей стране сохраняются санкции. И во всех вот этих вот вводных, в этих условиях мы, собственно, и должны добиться вот этих вот целей", — сказал Медведев.

О санкциях

Говоря об экономических санкциях, Медведев подчеркнул, что Россия не будет просить Запад снять ограничения.

При этом он подчеркнул, что от представителей отдельных стран слышны разговоры о возможной отмене.

"Если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", — добавил он.

О контрсанкциях

Премьер затронул и тему контрсанкций — продовольственного эмбарго в отношении западных стран. Он отметил, что отмена этих ограничений — тонкий вопрос, который требует думать не только о восстановлении отношений с ЕС.

"А уж как счастливы как раз сельхозпроизводители, которые, что скрывать, каждый раз, когда приходят, допустим, в правительство, говорят: "Только не отменяйте ответные ограничительные меры, потому что мы еще свое сельское хозяйство должны дополнительно поддержать", — сказал Медведев.

Он напомнил, что ограничения вводила не Россия и обещать отменить ограничительные меры, если страны, которые ввели в ее отношении санкции, "пойдут навстречу", неправильно: "И с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат".

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", — пообещал Медведев.

Об иностранных инвестициях

Говоря об иностранных инвестициях, Медведев отметил, что их притоку препятствуют санкции, а также внутренние проблемы: барьеры и избыточное регулирование.

Как сообщил премьер, обсуждения этих проблем проходят, в частности, в рамках комитета по иностранным инвестициям, куда входят представители около 30 крупнейших мировых компаний.

"Аккуратненько они сетуют, что атмосфера не очень хорошая. Но они, в основном в кулуарах, жалуются на то, что в ряде случаев их правительства дают сигналы, что в Россию инвестировать не надо, поскольку есть вот эти самые пресловутые санкции. Это отражается, естественно, на банковском исполнении тех или иных сделок, допустим, возникают преграды движению капитала, финансовому потоку. Естественно, мы каждый раз обсуждаем и наши внутренние проблемы, значит, барьеры, избыточное регулирование — это тоже всегда в повестке дня", — заявил глава правительства.

О борьбе с бедностью

Участники программы затронули тему борьбы с бедностью. Медведев подчеркнул, что снижение этого показателя в России до 6,6% — непростая задача, а поддержка должна быть адресной.

"Это действительно, может быть, самая тяжелая и кричащая проблема. И, наверное, вот в этом направлении и нужно концентрировать максимальные усилия. <…> Дело в том, что если просто так раздать, то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного", — пояснил глава правительства.

Он отметил, что невысокие доходы в России получают пенсионеры, большие семьи, люди с проблемами со здоровьем.

О социальном контракте

В рамках снижения количества малоимущих в России появился новый механизм — социальный контракт, отметил премьер.

Медведев сообщил, что социальный контракт, по сути, представляет собой договоренность между государством и малоимущим человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а значит, и социальные проблемы.

"Это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги. Они, наверное, не бывают фантастическими, но тем не менее это деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. Это, с другой стороны, могут быть предоставленные человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности начать свое дело и трудоустроиться", — пояснил он.

Глава правительства добавил, что с помощью такого механизма государство пытается помочь конкретному человеку и его семье.

Об обезболивающих препаратах

Говоря о проблеме доступа к иностранным обезболивающим психотропным препаратам, которая недавно оказалась в центре общественного обсуждения, Медведев отметил, что российские компании способны обеспечить ими всех нуждающихся.

"Они готовы. Только им нужно немножко развязать руки, разрешить этим заниматься", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что и врачи не должны бояться выписывать обезболивающие.

"Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случае врачи просто боятся их выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, а то потом придут — будешь бумажки писать, в лучшем случае. Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", — сказал премьер, подчеркнув, что сейчас идет соответствующая правовая работа.

По окончании программы "Диалог" Медведев сообщил участникам, что даст ряд поручений в рамках исполнения поставленных задач.

"Надеюсь, что по результатам нашего разговора будут решения, в том числе в виде нормативных документов", — сказал Медведев.