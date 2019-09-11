Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Граждане, которые присоединятся к новой системе добровольных пенсионных накоплений, смогут управлять своими взносами, в частности, выбирать размер платежей и приостанавливать их, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Минфин ранее разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП), направленный на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

"В рамках этой системы человек будет полностью управлять своими взносами и без всяких там уведомлений он просто взять и перестать платить может. То есть сегодня хочу, а завтра не хочу. Это будет полное право человека", - пояснил Моисеев. И, например, в случае потери работы, по его словам, человек сможет "без потери схемы" не платить взносы до тех пор, пока ее не найдет.

"Если он потерял работу, там, полгода ее искал, соответственно, взносы не платил, потом вышел на новую работу, полгода поработал, понял, что деньги есть и начал снова платить, ну и хорошо", - пояснил замминистра. "То есть здесь гибкость будет абсолютная, и право человека выбирать любые в этом смысле уровни, на любом этапе, причем, менять вверх-вниз и размер платежей, взносов. Ограничивается только предельный размер налоговых вычетов – это 6%, как мы и говорили", - добавил Моисеев.

Предполагается добровольное присоединении к ГПП. Отвечая на вопрос об условиях выхода из этой системы и возможности получения средств, замминистра сказал, что, во-первых, это выход на пенсию, а во-вторых, если человек окажется, например, в тяжелой жизненной ситуации. "В первую очередь, мы говорим о медицинских каких-то проблемах", - подчеркнул при этом он. В этом случае у человека будет право деньги забрать, заплатив при этом подоходный налог, добавил замглавы Минфина. "Причем это может быть не только такая ситуация, это может быть персональное банкротство, еще что-то такое, какие-то другие вещи", - допускает он.