Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине в связи с проведенными накануне Пхеньяном новыми ракетными испытаниями, сообщает в среду информационное агентство Киодо.

По его данным, министерство иностранных дел Японии выразило свой протест, расценивая северокорейское испытание как пуск баллистической ракеты малого радиуса действия в нарушение резолюций СБ ООН.