Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине в связи с проведенными накануне Пхеньяном новыми ракетными испытаниями, сообщает в среду информационное агентство Киодо.
По его данным, министерство иностранных дел Японии выразило свой протест, расценивая северокорейское испытание как пуск баллистической ракеты малого радиуса действия в нарушение резолюций СБ ООН.
Утром Пхеньян объявил, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии признало, однако, что пуски ракет не угрожали ее безопасности.