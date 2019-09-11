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РИА Новости

Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями

13:46 11.09.2019
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© REUTERS / KCNAИспытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
© REUTERS / KCNA
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в Пекине в связи с проведенными накануне Пхеньяном новыми ракетными испытаниями, сообщает в среду информационное агентство Киодо.
По его данным, министерство иностранных дел Японии выразило свой протест, расценивая северокорейское испытание как пуск баллистической ракеты малого радиуса действия в нарушение резолюций СБ ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 19:32РИА Новости
Генсек ООН надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США
Утром Пхеньян объявил, что КНДР испытала новую реактивную систему залпового огня в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии признало, однако, что пуски ракет не угрожали ее безопасности.
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