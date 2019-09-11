Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:42Z
https://ria.ru/20190911/1558567402.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155811/56/1558115663_0:378:2957:2041_1036x0_80_0_0_152b6b60db7024ede5e8f375f451b3a1.jpg
РИА Новости

Активист Джошуа Вонг назвал Гонконг "новым Берлином в новой холодной войне"

13:42 11.09.2019
371
© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
БЕРЛИН, 11 сен – РИА Новости. "Новым Берлином в новой холодной войне" назвал Гонконг в связи с массовыми протестами в городе политический активист, лидер партии Demosisto Джошуа Вонг на пресс-конференции в Берлине.
"Мы продолжим нашу борьбу за мир и демократию, потому что мы не допустим трансформации Гонконга в полицейское государство. Гонконг – это новый Берлин в новой холодной войне", - сказал активист, добавив, что "на протяжении трех последних месяцев мы исчерпали все мирные способы протеста, но эскалация развивается слишком быстро, мы сталкиваемся с варварским насилием со стороны полиции в Гонконге, направленным против наших гражданских прав".
Он призвал власти ФРГ и ЕС осудить полицейский произвол и злоупотребления в Гонконге. Вонг добавил, что ожидает "от правительства ФРГ приостановки в поставках вооружения для полиции Гонконга", так как это вооружение применяется против демонстрантов.
Вонг выразил сожаления в связи с тем, что в ходе его визита в Берлине не состоится встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что надеется, что переговоры с представителем ведомства главы немецкого правительства пройдет в ходе его следующего визита в Германию. Он заявил, что его встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом во вторник "была честью" для него.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 08:36РИА Новости
Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым
Ранее Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Здание Министерства иностранных дел РФ
5 сентября, 13:36РИА Новости
В МИД назвали происходящее в Гонконге внутренним делом Китая
1201312
Обсудить 2
Протесты в ГонконгеДжошуа ВонгВ мире
Рекомендуем
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями
РИА
Новости
Вестминстерский дворец
Суд в Шотландии признал приостановку работы парламента незаконным
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Лента
новостей
Статуя Фемиды в суде
Суд в Севастополе вновь продлил арест сербского ресторатора
ОИС проведет экстренное заседание после слов Нетаньяху об Иорданской долине
Пожарная машина в США
В США разбился грузовой самолет
Выступление президента Латвии Эгилса Левитса
В Латвии надеются, что войска США в Польше укрепят ее безопасность
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
В России 6 августа открыли офис венесуэльской компании PDVSA
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ
Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния