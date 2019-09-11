Активист Джошуа Вонг назвал Гонконг "новым Берлином в новой холодной войне"

БЕРЛИН, 11 сен – РИА Новости. "Новым Берлином в новой холодной войне" назвал Гонконг в связи с массовыми протестами в городе политический активист, лидер партии Demosisto Джошуа Вонг на пресс-конференции в Берлине.

"Мы продолжим нашу борьбу за мир и демократию, потому что мы не допустим трансформации Гонконга в полицейское государство. Гонконг – это новый Берлин в новой холодной войне", - сказал активист, добавив, что "на протяжении трех последних месяцев мы исчерпали все мирные способы протеста, но эскалация развивается слишком быстро, мы сталкиваемся с варварским насилием со стороны полиции в Гонконге, направленным против наших гражданских прав".

Он призвал власти ФРГ и ЕС осудить полицейский произвол и злоупотребления в Гонконге. Вонг добавил, что ожидает "от правительства ФРГ приостановки в поставках вооружения для полиции Гонконга", так как это вооружение применяется против демонстрантов.

Вонг выразил сожаления в связи с тем, что в ходе его визита в Берлине не состоится встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что надеется, что переговоры с представителем ведомства главы немецкого правительства пройдет в ходе его следующего визита в Германию. Он заявил, что его встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом во вторник "была честью" для него.

Ранее Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.