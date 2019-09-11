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РИА Новости

Суд в Шотландии признал приостановку работы парламента незаконным

13:41 11.09.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
Вестминстерский дворец . Архивное фото
ЛОНДОН, 11 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Суд в Шотландии признал решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона о приостановке работы парламента незаконным. Такое решение приняла в четверг внутренняя палата Сессионного суда региона, отклонив вердикт, вынесенный на прошлой неделе внешней палатой.
Сессионный суд в Эдинбурге является высшей судебной инстанцией по гражданским делам. Он состоит из двух палат: внешняя фактически является первой инстанцией, внутренняя занимается рассмотрением жалоб на решения внешней.
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"Это (приостановка работы парламента) является вопиющим фактом несоблюдения основных стандартов работы органов власти. (У премьер-министра) были две причины приостановить работу парламента: избежать привлечения парламентом к ответу исполнительной власти … и помешать принять законы о Brexit,… а также позволить исполнительной власти продолжать политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс… Решение (о приостановке работы парламента) было незаконным и, следовательно, ничтожным", - говорится в решении палаты суда.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Однако за несколько дней работы после летних каникул парламентарии успели принять закон, предотвращающий Brexit без сделки и обязали правительство раскрыть все материалы, связанные с подготовкой к выходу из Евросоюза. Парламент обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.
Британское правительство заявило, что разочаровано решением шотландского суда и будет подавать апелляцию в верховный суд.
"Мы разочарованы сегодняшним решением и подадим апелляцию в верховный суд Британии. Британскому правительству необходимо принять широкую законодательную программу по внутренним вопросам. Приостановка работы парламента является законным и необходимым способом сделать это", - сказал журналистам официальный представитель канцелярии правительства.
На прошлой неделе высокий суд Лондона отклонил иск, в котором говорилось о незаконности приостановки работы парламента.
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