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РИА Новости

Греф призвал развивать технологии биометрии

13:39 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Государство никогда не будет конкурентоспособным в разработке современных технологий идентификации и биометрии, нужно действовать на основе государственно-частного партнерства, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
"Что касается технологии идентификации, мы сотрудничаем с государством. В основе нашей и государственной системы идентификации лежат одни и те же решения. Это два наших дочерних предприятия… Но технологии пока отличаются… Сейчас мы работаем вместе с государством над тем, чтобы совместить это", - сказал Греф в среду на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета.
По его словам, когда двигатель один и тот же, а требования разные, это "неправильная история", и как только это будет совмещено, биометрическая база государства очень сильно увеличится.
"Потому что мы и другие финансовые учреждения, в первую очередь, имеем значительно выше уровень биометрии. Биометрия – это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае монополизировать. Государство никогда не будет конкурентоспособным в этом. Бизнес все равно будет впереди. Если монополизировать, мы остановим развитие технологий. 80% всех инноваций в мире – это крупнейшие компании", - сказал глава Сбербанка.
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Он отметил, что крупные компании во всем мире инвестируют в подобные технологии огромные деньги, в частности Сбербанк – 2 миллиарда долларов в год. Государство, по его словам, никогда не сможет вести большое количество технологий на таком конкурентном уровне.
"Мы боремся за выживание, и это наше конкурентное преимущество, у государства таких стимулов нет. В этом смысле мы за государственно-частное партнерство, что мы совместно и заложили в основу разработки национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Есть такие вещи, которые бизнес сам решить не может, ему нужна помощь государства, в том числе образовательная", - сказал Греф.
"Никогда в вузе не будет самых последних технологий, но умные профессора плюс бизнес могут создавать такие технологии будущего… Пока не так много компаний в России этим занимается, но пройдет несколько лет, и будет абсолютно общая история. Такого рода вещи имеют большую эффективность, когда это государственно-частное партнерство", - добавил он.
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Сбербанк РоссииГерман ГрефРоссияТехнологииЭкономика
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