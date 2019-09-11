МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья: регулирование, повышение доходов населения и новые проекты в этой отрасли.
"На самом деле, для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья. Потому что в основном наше законодательство жилищное всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье", - сказал Медведев в программе "Диалог".
"Второе - это доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать, потому что арендное жилье стоит денег, это не социальный наем и здесь все должно быть в четких правовых рамках", - добавил премьер.
Третьим условием, по его словам, необходимо создавать возможности использования различных механизмов, которые помогут этот рынок коммерческого жилья создать.