Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья

"На самом деле, для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья. Потому что в основном наше законодательство жилищное всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье", - сказал Медведев в программе "Диалог".