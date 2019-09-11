Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:37Z
https://ria.ru/20190911/1558567110.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155856/58/1558565832_0:214:2947:1872_1036x0_80_0_0_e04b1e30e684719835facac6252666fa.jpg
РИА Новости

Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья

13:37 11.09.2019
359
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал три условия для развития рынка арендного жилья: регулирование, повышение доходов населения и новые проекты в этой отрасли.

"На самом деле, для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья. Потому что в основном наше законодательство жилищное всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье", - сказал Медведев в программе "Диалог".

"Второе - это доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать, потому что арендное жилье стоит денег, это не социальный наем и здесь все должно быть в четких правовых рамках", - добавил премьер.
Третьим условием, по его словам, необходимо создавать возможности использования различных механизмов, которые помогут этот рынок коммерческого жилья создать.
Вывеска об аренде квартир на одном из зданий в Омске
16 июля, 13:03РИА Недвижимость
Около 10 миллионов россиян арендуют жилье
040022
Обсудить 1
"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев
РИА
Новости
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал развивать технологии биометрии
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Один рамочный закон по цифровой экономике не заработает, уверен Медведев
Медведев призвал привести в порядок поликлиники и больницы в селах
Лента
новостей
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Медведев утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов
Выборы в Симферополе
В Крыму предложили разделить выборы в парламент и местные советы
Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Медведев: российские компании способны производить все формы обезболивающих
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом прямого эфира программы Диалог на канале Россия 24
Медведев рассказал, почему замедлится рост мировой экономики
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
Медведев поручил создать условия по вовлечению старшего поколения в работу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
Медведев: трудовое законодательство не соответствует сегодняшним реалиям
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская
Поклонская опровергла сообщения о переходе на пост представителя МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния