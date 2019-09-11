Один рамочный закон по цифровой экономике не заработает, уверен Медведев

"Это предмет бесконечных дискуссий, на которые пока нет ответа ни в одной стране, потому что отрасль развивается, развивается быстрее, чем нормативное регулирование. На мой взгляд, я уже об этом говорил неоднократно, регулирование здесь должны быть очень экономным. Вот попытки, например, все перевести в сферу конкретных законов, то есть актов высших юридической силы, это очень опасная штука. Потому что пока сначала правительство, а потом наши уважаемые коллеги-депутаты все это будут делать, все уже изменится сто раз, а мы только получим через год или полтора тот или иной закон. Поэтому рамочный закон, наверное, да, но один рамочный закон работать не будет, это очевидно. Нам нужна совокупность нормативных актов, которые так или иначе это регулируют, причем тоже на дозволительном направлении, вот в таком ключе я это себе и представляю", - сказал Медведев в ответ на вопрос о правовом регулировании цифровой экономики.