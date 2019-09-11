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РИА Новости

Один рамочный закон по цифровой экономике не заработает, уверен Медведев

13:32 11.09.2019 (обновлено: 13:52 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательное регулирование цифровой экономики должно быть очень умеренным, при этом один рамочный закон работать не будет, нужна совокупность нормативных актов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия-24".
"Это предмет бесконечных дискуссий, на которые пока нет ответа ни в одной стране, потому что отрасль развивается, развивается быстрее, чем нормативное регулирование. На мой взгляд, я уже об этом говорил неоднократно, регулирование здесь должны быть очень экономным. Вот попытки, например, все перевести в сферу конкретных законов, то есть актов высших юридической силы, это очень опасная штука. Потому что пока сначала правительство, а потом наши уважаемые коллеги-депутаты все это будут делать, все уже изменится сто раз, а мы только получим через год или полтора тот или иной закон. Поэтому рамочный закон, наверное, да, но один рамочный закон работать не будет, это очевидно. Нам нужна совокупность нормативных актов, которые так или иначе это регулируют, причем тоже на дозволительном направлении, вот в таком ключе я это себе и представляю", - сказал Медведев в ответ на вопрос о правовом регулировании цифровой экономики.
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По его мнению, упор, наверное, нужно сделать в большей степени на подзаконное регулирование: акты министерств и ведомств, и акты правительства.
"Их не должно быть много, но они хотя бы способны быстро реагировать на то или иное явление. В то же время эти акты должны приниматься в соответствии с некоторыми общими установлениями, не нарушая их, иначе ведомства могут такого наплодить, что потом и бизнес это все не расхлебает, и для людей это будет создавать большие проблемы", - подчеркнул Медведев.
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымРоссияДмитрий МедведевЭкономика
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