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РИА Новости

Суд в Севастополе вновь продлил арест сербского ресторатора

13:31 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя продлил на два месяца арест сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного для принятия решения о его выдаче Белграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Тимофеев.
Известный в Севастополе ресторатор в начале августа был заключен под стражу на 40 дней для принятия решения об экстрадиции в Сербию по обвинению в совершенном в 2002 году убийстве.
"Суд продлил арест еще на два месяца. Прокурор просил продлить еще на более чем четыре месяца, продлили на два", - сказал Тимофеев.
Белград
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Сербская сторона запросила выдачу Карабашевича, запрос находится в Генпрокуратуре, добавил адвокат. После проведения проверки ведомство примет решение о выдаче или невыдаче ресторатора. Если будет принято решение об экстрадиции, то оно будет оспорено и обжаловано вплоть до Верховного суда России, заявил Тимофеев.
Вменяемое ресторатору убийство произошло в 2002 году, уже после активных военных действий в Косово, участником которых был Карабашевич, служивший вместе с известными сербскими генералами. С 2007 года Карабашевич жил в Европе, затем переехал на Украину, а с 2014 года занимается ресторанным бизнесом и постоянно проживает в Севастополе, его заведения имеют большую популярность.
Сейчас ресторатор содержится в СИЗО Симферополя, он смог впервые увидеть семью только на судебном заседании во вторник.
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