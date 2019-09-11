Суд в Севастополе вновь продлил арест сербского ресторатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя продлил на два месяца арест сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного для принятия решения о его выдаче Белграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Тимофеев.

Известный в Севастополе ресторатор в начале августа был заключен под стражу на 40 дней для принятия решения об экстрадиции в Сербию по обвинению в совершенном в 2002 году убийстве.

"Суд продлил арест еще на два месяца. Прокурор просил продлить еще на более чем четыре месяца, продлили на два", - сказал Тимофеев.

Сербская сторона запросила выдачу Карабашевича, запрос находится в Генпрокуратуре, добавил адвокат. После проведения проверки ведомство примет решение о выдаче или невыдаче ресторатора. Если будет принято решение об экстрадиции, то оно будет оспорено и обжаловано вплоть до Верховного суда России, заявил Тимофеев.

Вменяемое ресторатору убийство произошло в 2002 году, уже после активных военных действий в Косово, участником которых был Карабашевич, служивший вместе с известными сербскими генералами. С 2007 года Карабашевич жил в Европе, затем переехал на Украину, а с 2014 года занимается ресторанным бизнесом и постоянно проживает в Севастополе, его заведения имеют большую популярность.