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РИА Новости

Глава МИД Ирана заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона

13:31 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.
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"Пока мир - за исключением 2-3 групп паникеров - вздыхал с облегчением в связи с увольнением сторонника "Группы-Б" в Белом доме, (госсекретарь США Майк) Помпео и (глава минфина США Стивен) Мнучин объявили о дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.
"Группой-Б" Зариф называет "объединение" экс-советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча Трампа и Роухани на полях ГА ООН возможна.
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Джон БолтонМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаСШАВ мире
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