В Крыму предложили разделить выборы в парламент и местные советы

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись в воскресенье. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: ЕР - 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ – 5.

"Мы однозначно убедились на этих выборах, что их нужно разводить. Речь идет о выборах в муниципальные образования и государственный совет республики Крым. Тот объём, который должны были выполнить участковые избирательные комиссии в отведенное им время, это неподъёмный объем и усложнило процесс", - сказал журналистам Малышев.