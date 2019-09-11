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РИА Новости

В Крыму предложили разделить выборы в парламент и местные советы

13:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВыборы в Симферополе
Выборы в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Выборы в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев предложил в будущем разделить выборы в парламент республики и местные советы.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись в воскресенье. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: ЕР - 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ – 5.
Избиратель в единый день голосования
10:29Единый день голосования
Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
"Мы однозначно убедились на этих выборах, что их нужно разводить. Речь идет о выборах в муниципальные образования и государственный совет республики Крым. Тот объём, который должны были выполнить участковые избирательные комиссии в отведенное им время, это неподъёмный объем и усложнило процесс", - сказал журналистам Малышев.
По его словам, с подобной инициативой он намерен обратиться в ЦИК РФ.
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Михаил МалышевКрымПолитика
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