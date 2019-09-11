В Латвии надеются, что войска США в Польше укрепят ее безопасность

"Присутствие американцев в Польше укрепит безопасность и нашей страны. Мы создаем общий союз трансатлантической безопасности", - сказал Левитс после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.