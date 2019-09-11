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РИА Новости

В Латвии надеются, что войска США в Польше укрепят ее безопасность

13:29 11.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВыступление президента Латвии Эгилса Левитса
Выступление президента Латвии Эгилса Левитса
© Sputnik
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Выступление президента Латвии Эгилса Левитса. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Латвия надеется, что присутствие в Польше войск США укрепит ее безопасность, заявил в среду президент балтийской страны Эгилс Левитс.
"Присутствие американцев в Польше укрепит безопасность и нашей страны. Мы создаем общий союз трансатлантической безопасности", - сказал Левитс после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
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В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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Эгилс ЛевитсАнджей ДудаПольшаЛатвияСШАВ мире
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