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РИА Новости

В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

13:29 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
"Сегодня подготовили и внесли в правительство план действий. Нет какого-то универсального лекарства, которое могло бы обеспечить: что-то одно сделать и все пойдет-поедет, это планомерная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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"Инвестиционный климат, самая важная реформа, которой сейчас правительство занимается, - "регуляторная гильотина", все, что мы делаем по снижению административных барьеров, это регулирование является избыточными издержками для бизнеса, мешает ему развиваться", - добавил министр.
По его словам, необходимо поддерживать инвестиции и инфраструктуру, особенно на региональном уровне.
"Сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений - рынок труда - это вопрос вовлечения большего количества людей в занятость, то есть набор мер. Конечно, не надо забывать про технологическое развитие - сейчас большую программу готовим по развитию искусственного интеллекта. Очень большое количество направлений, в каждом из которых нужно добиваться результата, чтобы получить общий результат", - заключил глава Минэкономразвития.
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"Диалог" с Дмитрием Медведевым"Россия 24"Максим ОрешкинДмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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