В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале " Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале " Россия 24 " глава министерства Максим Орешкин.

"Сегодня подготовили и внесли в правительство план действий. Нет какого-то универсального лекарства, которое могло бы обеспечить: что-то одно сделать и все пойдет-поедет, это планомерная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин.

"Инвестиционный климат, самая важная реформа, которой сейчас правительство занимается, - "регуляторная гильотина", все, что мы делаем по снижению административных барьеров, это регулирование является избыточными издержками для бизнеса, мешает ему развиваться", - добавил министр.

По его словам, необходимо поддерживать инвестиции и инфраструктуру, особенно на региональном уровне.