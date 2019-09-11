В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
"Сегодня подготовили и внесли в правительство план действий. Нет какого-то универсального лекарства, которое могло бы обеспечить: что-то одно сделать и все пойдет-поедет, это планомерная работа по целому ряду направлений", - сказал Орешкин.
"Инвестиционный климат, самая важная реформа, которой сейчас правительство занимается, - "регуляторная гильотина", все, что мы делаем по снижению административных барьеров, это регулирование является избыточными издержками для бизнеса, мешает ему развиваться", - добавил министр.
По его словам, необходимо поддерживать инвестиции и инфраструктуру, особенно на региональном уровне.
"Сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений - рынок труда - это вопрос вовлечения большего количества людей в занятость, то есть набор мер. Конечно, не надо забывать про технологическое развитие - сейчас большую программу готовим по развитию искусственного интеллекта. Очень большое количество направлений, в каждом из которых нужно добиваться результата, чтобы получить общий результат", - заключил глава Минэкономразвития.