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РИА Новости

Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

13:28 11.09.2019 (обновлено: 17:48 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое - трудовой договор, продолжительность рабочего дня - 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось - значительная часть людей работает просто дома", - сказал Медведев в программе "Диалог" в эфире "России 24".
По его словам, появилась целая когорта людей, которых называют фрилансерами. "И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее", - пояснил он.
"Это совсем другая история, поэтому очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться", - подчеркнул Медведев.
При этом понятно, добавил председатель правительства РФ, "что не все будет дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
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"Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время, гибко, с учетом современного развития экономики - это важнейшая государственная задача", - заметил он.
"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство", - подчеркнул Медведев.
Премьер-министр уточнил: "Вот трудовое время - у нас это сорокачасовая рабочая неделя. Хотя совсем недавно у нас была шестидневка, ну относительно недавно - в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Во Франции, по-моему, она 35 часов, а в Нидерландах – 29. То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство", - пояснил он.
Также Медведев опроверг версии, что этот способ может привести к тому, что работодатель будет урезать зарплату работнику.
"Нет, конечно. Речь идет о том просто, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже. Если кто-то хочет работать больше, например... в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Естественно, чтобы не было злоупотреблений, это должно быть отрегулировано. То есть, вот эту гибкость или, как говорят юристы, диспозитивность, вариативность в трудовое законодательство нам точно нужно внедрять – это в интересах всех и, прежде всего, самих людей, и тогда мы действительно будем двигаться к более такому спокойному регулированию трудовых отношений, основанному на таком подходе", - сказал он. -0-
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
А не проще ввести почасовую оплату , но с достойной зарплатой, а не копейками. Все станет на свои места и прогресс пойдет. Ну как в Европе.
11 сентября, 14:27
ssergej-bor
155224010
Давно пора ввести почасовую оплату и установить минимальную цену часа работы не меньше 150 рублей. А то сейчас получается в одном месяце 22 рабочих дня, в другом например 23, но платят людям одинаково, хотя по факту человек работает на целый день больше.
11 сентября, 14:34
Будущее Страны
141413012
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