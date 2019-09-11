Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"России 24" . "Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое - трудовой договор, продолжительность рабочего дня - 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно, трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось - значительная часть людей работает просто дома", - сказал Медведев в программе "Диалог" в эфире

По его словам, появилась целая когорта людей, которых называют фрилансерами. "И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее", - пояснил он.

"Это совсем другая история, поэтому очевидно, что, допустим, та же самая дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов, вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться", - подчеркнул Медведев.

При этом понятно, добавил председатель правительства РФ, "что не все будет дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель".

"Сантехники не могут работать дистанционно, мы прекрасно понимаем, иначе это плохо закончится. Так вот этот баланс, возможность регулировать различные трудовые отношения, а также трудовое время, гибко, с учетом современного развития экономики - это важнейшая государственная задача", - заметил он.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр уточнил: "Вот трудовое время - у нас это сорокачасовая рабочая неделя. Хотя совсем недавно у нас была шестидневка, ну относительно недавно - в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше. Во Франции, по-моему, она 35 часов, а в Нидерландах – 29. То есть, иными словами, можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, 4 дня в неделю. Или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать. Так вот эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство", - пояснил он.

Также Медведев опроверг версии, что этот способ может привести к тому, что работодатель будет урезать зарплату работнику.