Суд вновь отклонил апелляции братьев Ананьевых на арест имущества

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на арест имущества, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов, машин и самолетов, по иску банка на 282 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, Ананьевы просили отменить июньские определения столичного арбитража, которыми было отказано в снятии обеспечения в большей части. Первая инстанция тогда сняла только ограничения в отношении 80% ежемесячной заработной платы и иных доходов Ананьевых.

Это очередная попытка Ананьевых отменить обеспечительные меры. Раньше они обжаловали майское определение арбитражного суда Москвы, которым эти меры были приняты, но апелляционная инстанция 14 августа их жалобы также отклонила.

Представитель Дмитрия Ананьева просил снять арест с 15 объектов. По его словам, семь объектов принадлежат жене, одна из квартир - дочери Ананьева и никогда не принадлежала ему самому, как и самолет, эксплуатирующийся "некой австрийской компанией". Представитель Алексея Ананьева сообщил, что из 20 арестованных объектов недвижимости только одним владеет его доверитель, 18 объектов принадлежат жене, еще один - компании "ИРРИ-Недвижимость". По мнению ответчиков, арест имущества незаконен, поскольку на него все равно будет невозможно обратить взыскание.

Представитель ПСБ заявил, что если самолет не принадлежит Ананьеву, то его права не нарушены, и у него нет оснований для жалобы. Истец также сообщил, что ответчики отчуждали принадлежавшее им движимое и недвижимое имущество в пользу своих родственников и других лиц. Так, Дмитрий Ананьев в преддверии принятия мер по оздоровлению ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited, а права на 18 объектов, ранее принадлежавших Алексею Ананьеву, с октября по ноябрь 2017 года переданы его супруге Дарье. Основанием перехода права собственности является дополнительное соглашение к брачному договору.

Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Определением столичного арбитража арест, в частности, наложен на принадлежавшие или принадлежащие Алексею Ананьеву 12 земельных участков, семь зданий и квартир, семь картин известных советских художников, пять автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях. Заморожены также активы Дмитрия Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц.