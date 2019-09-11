Медведев призвал пересмотреть состав потребительской корзины

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает возможным переход от потребительской корзины к базовому набору необходимых для жизни современного человека продуктов.

"Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен меняться, и вообще-то он меняется", - сказал Медведев, ответив, что 40-50 лет назад в потребительскую корзину входили совсем другие продукты, а не те, что сегодня.

"И сейчас этот набор должен быть, наверное, постепенно скорректирован ... Нужно переходить к базовому набору ... Не скрою, конечно, это стоит денег. Базовый набор должен быть лучше, чем минимальный", - добавил премьер. Он отметил, что власти должны посчитать, сколько средств может понадобиться,

"Мы посчитаем, и если будем готовы, то нужно будет переходить к этой модели", - заявил премьер, добавив, что нужно учитывать и региональную специфику, где пищевые привычки и рацион различны.