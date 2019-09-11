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РИА Новости

Медведев призвал пересмотреть состав потребительской корзины

13:21 11.09.2019
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© РИА НовостиПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает возможным переход от потребительской корзины к базовому набору необходимых для жизни современного человека продуктов.
"Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен меняться, и вообще-то он меняется", - сказал Медведев, ответив, что 40-50 лет назад в потребительскую корзину входили совсем другие продукты, а не те, что сегодня.
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"И сейчас этот набор должен быть, наверное, постепенно скорректирован ... Нужно переходить к базовому набору ... Не скрою, конечно, это стоит денег. Базовый набор должен быть лучше, чем минимальный", - добавил премьер. Он отметил, что власти должны посчитать, сколько средств может понадобиться,
"Мы посчитаем, и если будем готовы, то нужно будет переходить к этой модели", - заявил премьер, добавив, что нужно учитывать и региональную специфику, где пищевые привычки и рацион различны.
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, конец этого года и следующий год должны стать временем, когда будет принята новая потребительская корзина. С 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин отмечал, что будут актуализированы требования к наполнению корзины по продуктам питания. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.
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"Диалог" с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевМаксим ТопилинМоскваРоссияОбщество
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