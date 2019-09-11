Ветераны "Альфы" рассказали, почему называли "папой" командира Зайцева

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ветераны антитеррористического подразделения группы "А", широко известной как "Альфа", рассказали РИА Новости, что уважительно называли "папой" своего прославленного командира, Героя Советского Союза Геннадия Зайцева за то, что тот относился к ним не только как начальник, но и старался участвовать в решении личных проблем каждого из них.

В среду Зайцеву исполняется 85 лет. Он командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах, руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников".

Легенда СССР и России

"Таких людей, как Геннадий Николаевич, в нашей стране не очень много - тех, кого воспринимали как легенду и во времена Советского Союза, и сейчас воспринимают в России", - отметил почетный президент международной ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров. "Многие наши товарищи, офицеры, в том числе те, кто занял высокие посты в нашей стране, благодарны командиру за то, что он привил им высокое отношение к службе государству", - добавил он. По его словам, нынешнее поколение, служащее в силовых подразделениях, воспринимает Зайцева как символ эпохи, в которую родилось такое уникальное подразделение, как "Альфа".

"Это человек, на которого можно равняться, как, образно говоря, на икону. Не случайно его портрет висит в художественной галерее Александра Шилова", - говорит ветеран "Альфы", полковник в отставке Сергей Голов, пришедший в подразделение в составе самого первого набора.

По словам Гончарова, в новейшей истории России есть два момента, когда подразделение могло повернуть историю страны в любую сторону. Речь идет о московских событиях августа 1991 года и октября 1993 года, когда "Альфа" отказалась участвовать в силовом решении тех конфликтов. "Мы сделали так, как, я считаю, было необходимо. И мы сегодня должны, я думаю, быть благодарны офицерам, кто принял те решения, послужившие тому, что наше государство сейчас существует", - сказал Гончаров.

Командир сродни близкому родственнику

Гончаров вспомнил свои впечатления о том, как его принимали в "Альфу". "Я пришел в подразделение во втором наборе, в 1978 году. Геннадию Николаевичу тогда было за 40 лет, но мне показалось, что это уже человек, умудренный опытом", - вспоминает Гончаров. "Позже я увидел, что он не только командует подразделением, но и старается принимать участие в личных делах каждого бойца, в решении наших семейных проблем. И мы не скрывали, что за глаза тогда называли его "папой". По сути, это было его отношение к нам не как командира, но и как родственника", - отметил Гончаров.

"Как поет Николай Расторгуев - "батяня-комбат", так было и у нас. В трудностях, с которыми сталкивалась группа в период своего становления, мы все были вместе. Что называется, рос коллектив, и вместе с ним рос наш командир, Геннадий Николаевич", - добавил Голов.

Особый внутренний стержень

Гончаров рассказал о волевых качествах Зайцева, проявленных в ходе боевых операций по освобождению детей, взятых террористами в заложники - в удмуртском городе Сарапуле в декабре 1981 года и в столице Северной Осетии городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в декабре 1988 года. Обе операции завершились успешно, никто из заложников не пострадал. "После тех очень серьезных операций я убедился в особом внутреннем стержне Зайцева, который, невзирая ни какие авторитеты и ни на какое давление, принимал решения и брал на себя ответственность за них", - сказал Гончаров.

Он отметил, что в декабре 1981 года праздновалось 75-летие Леонида Брежнева, и от группы требовали ситуацию разрешить, чтобы не портить юбилей. Из-за этого на Зайцева оказывалось серьезное давление, но он продолжал доказывать, что операция будет выполнена успешно. Гончаров считает, что если бы он поддался давлению, ситуация могла бы пойти по другому сценарию.

"И второй эпизод - Орджоникидзе. Банда Якшиянца захватила автобус со школьниками. Тогда Геннадий Николаевич доказал руководству нашей страны, что операцию надо выполнять только так - отпустить бандитов за рубеж, но сохранить жизнь детям. Так и было сделано. Благодаря усилиям Зайцева, преступников выпустили в Израиль, они перед вылетом отпустили детей. А из Израиля бандитов нам быстро выдали", - рассказал ветеран.

Голов вспомнил о самой первой боевой операции "Альфы" в марте 1979 года по обезвреживанию душевнобольного гражданина СССР Юрия Власенко, который проник в посольство США в Москве, и, угрожая взорвать самодельную бомбу, требовал предоставить ему выезд в Америку. Позже Власенко подорвал заряд и скончался от ранений, полученных в результате этого.