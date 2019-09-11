Медведев: рамки механизма социального контракта в России будут расширяться

Медведев отметил, что социальный контракт, по сути, представляет собой договоренность между государством и малоимущим человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а, стало быть, и социальные проблемы. "Это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги. Они, наверное, не бывают фантастическими, но, тем не менее, это деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. Это, с другой стороны, могут быть предоставленные человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности начать свое дело и трудоустроиться", - пояснил он.