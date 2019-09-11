Медведев: рамки механизма социального контракта в России будут расширяться

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Механизм социального контракта является новым для России, но в этом году им охвачено 250-300 тысяч человек, и рамки этого механизма будут расширяться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это достаточно эффективная, но новая для нашей страны тема. Если я не ошибаюсь, мы в этом году порядка 100 тысяч таких социальных контрактов готовим. Но понятно, что если социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи. По сути, сегодня этими рамками социального контракта охвачено приблизительно 250-300 тысяч человек. И рамки развития этого института, применения социального контракта мы будем раздвигать", - сказал он в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24".
Медведев отметил, что социальный контракт, по сути, представляет собой договоренность между государством и малоимущим человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а, стало быть, и социальные проблемы. "Это бумага, в которой содержится набор различных возможностей, которые человек может получить. Это могут быть и деньги, просто деньги. Они, наверное, не бывают фантастическими, но, тем не менее, это деньги для того, чтобы в известной степени встать на ноги. Это, с другой стороны, могут быть предоставленные человеку услуги, включая образовательные услуги, услуги по переквалификации, возможности начать свое дело и трудоустроиться", - пояснил он.
"То есть, иными словами, просто государство пытается в рамках этого контракта помочь конкретному человеку, а стало быть, его семье решить эти задачи", - добавил Медведев.