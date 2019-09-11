В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Всероссийский день трезвости отмечается в среду.
"Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше", - говорится в сообщении.
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
"Мы видим это не только по данным продаж и потребления, мы видим это по динамике заболеваний, в наибольшей степени ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя", - добавил замминистра.