В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри

КАЛИНИНГРАД, 11 сен — РИА Новости. Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
По ее словам, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти. Личность погибшего выясняется.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На месте происшествия работают следственная группа, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства преступления.