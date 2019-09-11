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РИА Новости

В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри

13:02 11.09.2019 (обновлено: 14:01 11.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 сен — РИА Новости. Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
По ее словам, обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти. Личность погибшего выясняется.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
На месте происшествия работают следственная группа, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Полиция
28 января, 18:25РИА Новости
В Калининграде иностранца-нелегала обвиняют в убийстве
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Следственный комитет РФКалининградПроисшествия
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