На Украине прогремело шесть взрывов на складах Минобороны

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. На военных складах в Винницкой области прогремели четыре взрыва, сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы", — рассказал он сайту телеканала "Громадское".

Позднее в министерстве уточнили, что взрывов было шесть. По данным ведомства, инцидент произошел около 11:30 по московскому времени, предположительно, из-за горения сухой травы.

Отмечается, что угрозы для военнослужащих и мирных жителей нет, ситуация под контролем.

Возле военной части временно ограничили движение автотранспорта. Полиция просит граждан не паниковать.

Сейчас на территории арсенала работают спасатели, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

По последним данным, огонь потушили.

За последние несколько лет на Украине неоднократно горели склады с боеприпасами. Пожар в Балаклее под Харьковом случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрывов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Чуть более чем через год, в мае 2018-го, этот склад загорелся снова.