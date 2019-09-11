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РИА Новости

На Украине прогремело шесть взрывов на складах Минобороны

13:02 11.09.2019 (обновлено: 15:43 11.09.2019)
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. На военных складах в Винницкой области прогремели четыре взрыва, сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет. Сейчас там работают все службы", — рассказал он сайту телеканала "Громадское".

Позднее в министерстве уточнили, что взрывов было шесть. По данным ведомства, инцидент произошел около 11:30 по московскому времени, предположительно, из-за горения сухой травы.
Отмечается, что угрозы для военнослужащих и мирных жителей нет, ситуация под контролем.
Возле военной части временно ограничили движение автотранспорта. Полиция просит граждан не паниковать.
Сейчас на территории арсенала работают спасатели, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.
По последним данным, огонь потушили.
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За последние несколько лет на Украине неоднократно горели склады с боеприпасами. Пожар в Балаклее под Харьковом случился в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрывов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Чуть более чем через год, в мае 2018-го, этот склад загорелся снова.
Еще один масштабный пожар с последующей детонацией боеприпасов произошел в сентябре 2017 года на складе в Калиновке в Винницкой области. А последний такой случай имел место в октябре 2018-го, тогда загорелся военный склад в Черниговской области.
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Винницкая областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Джавелины не там хранились? ))
11 сентября, 13:14
Vladimir Kazakov
1161000
опять следы заметают))))
11 сентября, 13:58
Андрей Николаевич Савельев
1400000
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