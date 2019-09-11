Путин проведет переговоры с Нетаньяху в четверг в Сочи

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут российско-израильские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи", - сказал Песков журналистам.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, также Путин и Нетаньяху обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.