Путин проведет переговоры с Нетаньяху в четверг в Сочи

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут российско-израильские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи", - сказал Песков журналистам.