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РИА Новости

Путин проведет переговоры с Нетаньяху в четверг в Сочи

13:01 11.09.2019 (обновлено: 15:52 11.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где пройдут российско-израильские переговоры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи", - сказал Песков журналистам.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, также Путин и Нетаньяху обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуСочиРоссияПолитика
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