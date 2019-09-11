Минэнерго заявило о нецелевом расходовании средств на инвестпроекты в СЗФО

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен – РИА Новости. Министерство энергетики РФ обнаружило нецелевое расходование средств при реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в СЗФО, сообщил в среду на заседании в Петрозаводске директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

В Петрозаводске в среду открылось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ в СЗФО к отопительному сезону, которое провел замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Зафиксированы факты реализации в субъектах электроэнергетики проектов, не вошедших в утвержденные инвестиционные программы. Причем финансирование данных проектов осуществляется в том числе из тарифных источников. Нами это расценивается как нецелевое использование средств при реализации инвестиционных проектов. Причем максимальное количество проектов у нас попало в Ленэнерго, это 328 проектов, в МРСК Северо-Запада это 381 проект", - сказал Грабчак.

Он добавил, что в некоторых случаях, когда компании отредактируют свои инвестиционные программы, "нецелевое расходование уйдет". Чаще всего, пояснил он, так происходит, когда предприятия переносят реализацию проекта из инвестпрограммы одного года в программу следующего.