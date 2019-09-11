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РИА Новости

Минэнерго заявило о нецелевом расходовании средств на инвестпроекты в СЗФО

13:00 11.09.2019 (обновлено: 13:40 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен – РИА Новости. Министерство энергетики РФ обнаружило нецелевое расходование средств при реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в СЗФО, сообщил в среду на заседании в Петрозаводске директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.
В Петрозаводске в среду открылось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ в СЗФО к отопительному сезону, которое провел замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
11 января 2016, 19:34РИА Новости
Счетная палата не нашла нецелевого расходования средств в Южной ОсетииЗа период послевоенного восстановления Южной Осетии фактов нецелевого расходования средств российской финансовой помощи и иных грубых нарушений законодательства в 2014 году и отчетном периоде 2015 года в республике выявлено не было, сообщили в аппарате правительства республики.
"Зафиксированы факты реализации в субъектах электроэнергетики проектов, не вошедших в утвержденные инвестиционные программы. Причем финансирование данных проектов осуществляется в том числе из тарифных источников. Нами это расценивается как нецелевое использование средств при реализации инвестиционных проектов. Причем максимальное количество проектов у нас попало в Ленэнерго, это 328 проектов, в МРСК Северо-Запада это 381 проект", - сказал Грабчак.
Он добавил, что в некоторых случаях, когда компании отредактируют свои инвестиционные программы, "нецелевое расходование уйдет". Чаще всего, пояснил он, так происходит, когда предприятия переносят реализацию проекта из инвестпрограммы одного года в программу следующего.
"Но факт остается фактом. Сейчас нужно фиксировать. Соответствующие материалы передаем в органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые занимаются соответствующими инцидентами и просим компании сократить максимально отставание от сроков", - добавил Грабчак.
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Евгений ГрабчакАндрей ЧерезовМинистерство энергетики РФЛенэнергоПетрозаводскРоссияЭкономика
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