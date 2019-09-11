Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков

"Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом - не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли организационные выводы в связи с данной ситуацией.