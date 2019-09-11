Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю неизвестно, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков агентом ЦРУ, это вопрос спецслужб, которые делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом - не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли организационные выводы в связи с данной ситуацией.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. Кроме того, в СМИ появилась информация, что Смоленков в 2010 году работал в должности референта департамента Военно-промышленной комиссии РФ.