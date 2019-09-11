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РИА Новости

Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков

12:59 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю неизвестно, был ли называемый шпионом США Олег Смоленков агентом ЦРУ, это вопрос спецслужб, которые делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом - не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли организационные выводы в связи с данной ситуацией.
Чиновники
Вчера, 16:32Радио
Источник: "агент США" Смоленков был завхозом и любил выпить
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове. Кроме того, в СМИ появилась информация, что Смоленков в 2010 году работал в должности референта департамента Военно-промышленной комиссии РФ.
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Скандал вокруг "агента США" СмоленковаРоссияСШАВ мире
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