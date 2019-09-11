В УФСИН объяснили размещение заключенных в старинной башне "Бутырки"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заключенных временно размещают в одной из башен московского СИЗО "Бутырка" из-за переполненности изолятора и необходимости освобождать камеры для ремонта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Управления ФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных. ОНК, по данным СМИ, также нашла в СИЗО "Матросская тишина" эксплуатируемые полуподвальные помещения в антисанитарном состоянии.

"Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения. Кроме того, следует подчеркнуть, что данная мера была временной и связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта", - сказал Цыганков.