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РИА Новости

В УФСИН объяснили размещение заключенных в старинной башне "Бутырки"

12:57 11.09.2019 (обновлено: 12:58 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБутырский следственный изолятор в Москве
Бутырский следственный изолятор в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заключенных временно размещают в одной из башен московского СИЗО "Бутырка" из-за переполненности изолятора и необходимости освобождать камеры для ремонта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Управления ФСИН России по Москве Сергей Цыганков.
Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных. ОНК, по данным СМИ, также нашла в СИЗО "Матросская тишина" эксплуатируемые полуподвальные помещения в антисанитарном состоянии.
"Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения. Кроме того, следует подчеркнуть, что данная мера была временной и связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта", - сказал Цыганков.
По словам Цыганкова, по факту публикаций назначена служебная проверка, в ходе которой будут проверены условия содержания арестованных в СИЗО Москвы, которые были указаны в СМИ.
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