Нормализация отношений с Украиной требует длительной работы, заявил Песков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предстоит длительная и кропотливая работа для нормализации отношений между Россией и Украиной, но повод для сдержанного оптимизма есть, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Украина приостанавливает процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
09:13Сказано в эфире"Другие ориентиры". Украина больше не хочет расторгать соглашения с РФ?После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов прокомментировал ситуацию.
"В данном случае МИДом заявление сделано. Я думаю, пока преждевременно говорить, говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь же речь идет о том, что ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. Это было очевидно. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений - работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть. Но не будем загадывать. Предстоит очень сложная длительная ответственная и кропотливая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к этому сообщению.