Нормализация отношений с Украиной требует длительной работы, заявил Песков

"В данном случае МИДом заявление сделано. Я думаю, пока преждевременно говорить, говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь же речь идет о том, что ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. Это было очевидно. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений - работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть. Но не будем загадывать. Предстоит очень сложная длительная ответственная и кропотливая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к этому сообщению.