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РИА Новости

Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве

12:51 11.09.2019 (обновлено: 16:13 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на заявления, которые озвучивают лидеры мнений, но считают неверным определять настроения общества по высказываниям, сделанным на светских мероприятиях, об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник вечером состоялось вручение премии "Человек года" журнала GQ. Одним из лауреатов стал журналист Юрий Дудь, который в своей речи заявил о наличии политических проблем в России.
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
11:18РИА Новости
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
"Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий. Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общие настроения. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно. Хотя определенные точки зрения известны, мы видим, фиксируем, все принимаем во внимание", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что в Кремле думают о таких заявлениях.
По словам Пескова, ассоциировать подобные заявления с общим настроем общества было бы "непрофессионально".
"Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы", - заключил он.
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Дмитрий ПесковМоскваПолитика
Популярные комментарии
Незаконные протестные акции необходимо подавлять жёстче, но ведь это не уменьшает произвол правоохранителей ( следаков, прокуроров, судей). И если внимательно прислушаемся к "успешным" людям по Пескову, то увидим, что их аргументация, как правило, выстроена на песке. Дудь, конечно же "с гнильцой", но система и есть питательная среда для этой гнили.
11 сентября, 13:53
Борис Растегаев
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Ни к чему хорошему это "поглаживание по головке" матерых русофобов не приведет. Пример - майдан 1917 года.
11 сентября, 14:30
Антон Иванов
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