Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на заявления, которые озвучивают лидеры мнений, но считают неверным определять настроения общества по высказываниям, сделанным на светских мероприятиях, об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник вечером состоялось вручение премии "Человек года" журнала GQ. Одним из лауреатов стал журналист Юрий Дудь, который в своей речи заявил о наличии политических проблем в России.

"Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий. Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общие настроения. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно. Хотя определенные точки зрения известны, мы видим, фиксируем, все принимаем во внимание", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что в Кремле думают о таких заявлениях.

По словам Пескова, ассоциировать подобные заявления с общим настроем общества было бы "непрофессионально".