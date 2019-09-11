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РИА Новости

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

12:50 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
"Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника главы РФ Юрий Ушакова и доступе к секретным данным.
"Он работал в администрации президента, да, действительно, был уволен, да, действительно. Он не относился к категории высоких или высших должностных лиц", - добавил Песков.
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12:14Сказано в эфире
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаДмитрий ПесковРоссияСШАПолитика
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