Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

"Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника главы РФ Юрий Ушакова и доступе к секретным данным.