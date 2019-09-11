Источник рассказал, кто может стать сенатором от Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 сен – РИА Новости. Представлять Волгоградскую область в Совете Федерации может председатель регионального парламента Николай Семисотов, сообщил РИА Новости источник в администрации региона.

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты выборов губернатора, в которой одержал победу Андрей Бочаров с 76,81% голосов, и депутатов облдумы.

Ранее сообщалось, что при подаче документов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Бочаров также подал списки кандидатов в члены Совета Федерации от исполнительной власти региона, среди них – председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов.