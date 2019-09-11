В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы, это продолжение деструктивной линии, реакция на такие решения последует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека.
"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение вот этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях, и вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля и будет ли реакция на эти действия США.
Говоря о том, есть ли вероятность, что руководство страны как-то отметит работу этих следователей, Песков заявил: "Ну, отмечать работу силовиков за то, что они внесены в санкции - сам по себе вопрос такой достаточно некорректный".