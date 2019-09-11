В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков

"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение вот этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях, и вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля и будет ли реакция на эти действия США.